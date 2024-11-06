Москва, 6 ноября, 2024, 14:55 — ИА Регнум. Производство вычислительной техники в России выросло на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, заявил министр энергетики России Александр Новак в кулуарах заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

РИА Новости/Максим Богодвид

«Если говорить о темпах роста, что внутри промышленности, производство компьютеров, например, вычислительной техники выросло по отношению к прошлому году почти на 30%. Такие темпы роста наблюдаем. Это тоже позитивный фактор, который говорит о том, что в экономике структурные сдвиги происходят», — говорится в заявлении.

Новак уточнил, что одной из приоритетных задач российской экономики является развитие новых технологий, за счёт которых будет обеспечен рост производительности труда. По его словам, это поможет нивелировать риски в отечественной экономике.

«Во многих отраслях наблюдается дефицит кадровых ресурсов. И отдельная задача, которая стоит с тем, чтобы нивелировать эти риски, как подготовка кадров, высокопрофессиональных, именно по тем отраслям, которые необходимы и будут более высокими темпами расти, так и обеспечить рост производительности труда за счёт внедрения новых современных технологий, автоматизированных систем управления, обновления технологических процессов, современных вычислительных технологий и программного обеспечения», — сообщил он.

Новак добавил, что рост производительности труда должен охватить не только промышленную сферу, но и социальную. Он заявил, что для выхода экономики РФ на новый технологический уровень необходимо добиться увеличения эффективности на каждом уровне государственной системы.

Как передавало ИА Регнум, 5 ноября «Коммерсант», ссылаясь на данные рынка, заявил, что российские ноутбуки впервые обошли по продажам бренды из США. Уточняется, что отечественные ноутбуки занимают уже 11,6% рынка, перегнав таким образом американские, ведь совокупная доля Apple, Dell, HP и других в штуках не превышает 10%.

Президент России Владимир Путин в конце декабря 2022 года на церемонии запуска производства на заводе «Титан-Полимер» в Псковской области заявил, что руководство страны будет всячески поддерживать развитие отечественных высокотехнологичных компаний. Такие производства необходимы стране для динамичного развития экономики и роста выпуска собственной качественной продукции, отметил глава государства.