Махачкала, 6 ноября, 2024, 13:01 — ИА Регнум. Аэропорт Махачкалы возобновил приём и отправку рейсов после временных ограничений, сообщил 6 ноября пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко.

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

«В 12:30 мск ограничения на приём и выпуск воздушных судов (ВС) в аэропорту Махачкалы сняты», — написал Кореняко в Telegram-канале.

Ограничения действовали с 08:35 мск для обеспечения безопасности полётов. Три самолёта, которые должны был приземлиться в Махачкале, направили на запасные аэродромы, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, утром 6 ноября в Дагестане впервые отразили атаку беспилотника. Глава республики Сергей Меликов информировал о перехвате дрона над городом Каспийском средствами ПВО.

Момент уничтожения беспилотника попал на видео. Осколком ранило 16-летнюю девушку — фрагмент дрона задел её по ноге. Пострадавшей оказали медицинскую помощь.