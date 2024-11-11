Москва, 11 ноября, 2024, 12:10 — ИА Регнум. Около 1,5 тыс. студентов-архитекторов из 379 российских вузов вступили в борьбу за главный приз национального конкурса по благоустройству городских пространств «Благоустрой!». Его победители не только смогут реализовать свои проекты в разных сферах урбанистики, но и пройти практику в ведущих архитектурных бюро, отправиться в архитектурную экспедицию и побороться за главный приз конкурса — 1 млн рублей.

Дарья Драй ИА REGNUM

«Привлечение молодых специалистов в стройотрасль — это инвестиция в будущее. Благодаря конкурсу «Благоустрой» начинающие архитекторы, дизайнеры и инженеры могут проявить себя, получить ценный опыт и увидеть, насколько интересной и динамичной может быть стройка. Именно молодые специалисты приносят свежие идеи и новые решения, которые способны изменить облик наших городов», — отметил глава Минстроя России Ирек Файзуллин.

Конкурс проводится в поддержку национального проекта «Жильё и городская среда». А значит, работы полуфиналистов будут представлены на Всероссийском голосовании за выбор объектов благоустройства в 2025 году, и в случае поддержки местными жителями, реализованы по программе нацпроекта.

Кроме того, авторов лучших работ по благоустройству парков, набережных и дворов, а также создания объектов туристской инфраструктуры ждёт архитектурная экспедиция от «Росатома» в один из городов атомной энергетики России.

Одним из претендентов на такую экспедицию стала команда «Новые горизонты», представляющая Казанский государственный архитектурно-строительный университет. В своём мотивационном письме ребята отметили, что города с атомными электростанциями часто сталкиваются с предвзятым отношением и страхами потенциальных туристов и жителей. Однако правильное развитие инфраструктуры может изменить это восприятие и способствовать экономическому росту.

«Создание инфраструктуры в атомных городах привлечёт внимание к важности атомной энергетики и продемонстрирует безопасность современных технологий. Это повысит популярность регионов, улучшит экономическое положение и создаст возможности для дальнейшего развития. Мы учли опыт работы в градостроительстве и архитектуре, чтобы создать комфортную и рентабельную инфраструктуру. Важно преодолеть стереотипы о безопасности атомных станций, чтобы сделать эти города привлекательными для туристов», — отметила участница команды «Новые горизонты» Алина Тимербулатова.

По условиям, мотивационное письмо стало первым отборочным этапом конкурса. В нём студенты рассказывают, почему «Благоустрой!» будет полезен именно им. Так, одним из очевидных плюсов является возможность пройти необходимую профессиональную практику.

«Мы, как строители, хотим прочувствовать специфику работы над разделом архитектурных решений, получить опыт сотрудничества с архитекторами. Нам хочется, чтобы результат нашей работы обрёл жизнь, а полученный практический опыт проектирования поможет в дальнейшей работе», — поделилась Ангелина Дмитриева из команды Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого.

А для того, чтобы участники могли более качественно проработать свои проекты и набраться опыта, организаторы конкурса подготовили для студентов два образовательных акселератора с участием ведущих экспертов в области архитектуры, урбанистики, городского планирования, проектирования и благоустройства.

«Одна из наших приоритетных задач — создание комфортной городской среды в российских городах, в частности, через реализацию образовательных программ для архитекторов и городских управленцев. При этом важно сокращать разрыв между тем, что изучают сегодняшние студенты в вузах, и тем, что в действительности происходит на практике. Для этого ДОМ.РФ совместно с коллегами из Минстроя РФ и АНО «Национальные приоритеты» проводит конкурс «Благоустрой!», — говорит директор по развитию городской среды ДОМ.РФ Антон Финогенов.

Получив необходимые знания и советы экспертов, молодые архитекторы приступят к работе над идеями, которые определят облик городов будущего и продемонстрируют творческий потенциал нового поколения архитекторов России.

С 15 ноября на сайте благо-устрой.рф в разделе номинаций появятся 64 территории, представленные региональными министерствами строительства и ЖКХ под разработку проектов по благоустройству: 26 парков, 16 набережных, 4 центральных площадей, 7 дворов и 11 объектов туристской инфраструктуры. А в номинации «Научные детские площадки» конкурсантам предстоит разработать концептуальные проекты без привязки к конкретной территории. До 17 декабря студентам предстоит выбрать наиболее привлекательный для себя объект, представив свои креативные решения в соответствии с техническими заданиями по каждой площадке. Созданные участниками проекты оценит экспертная комиссия под председательством министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина.

Как сообщало ИА Регнум, по программе нацпроекта «Жильё и городская среда» ежегодно благоустраивается более 10 тыс. общественных территорий. Всего за время реализации нацпроекта преобразилось более 69 тыс. общественных пространств. Новые точки притяжения появились в почти 6 тыс. населенных пунктов в 84 регионах страны.

Особое внимание при создании общественных территорий уделяется соучастному проектированию — участию в разработке проектов местных жителей, будущих пользователей обновленных пространств.

Мероприятия по созданию комфортной городской среды будут продолжаться и по программам нового национального проекта «Инфраструктура для жизни», которые в настоящее время формируются в соответствии с поручениями президента Владимира Путина и национальными целями развития.