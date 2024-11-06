Вашингтон, 6 ноября, 2024, 12:23 — ИА Регнум. Канадский нападающий «Сент-Луис Блюз» Дилан Холлоуэй получил травму в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Тампа-Бэй Лайтнинг». Об этом 6 ноября сообщил «Чемпионат».

Andy Devlin/Keystone Press Agency/Global Look Press Дилан Холлоуэй

Инцидент произошёл в конце первого периода. Соперник попал ему шайбой в шею. Хоккеист смог добраться до скамейки запасных, но там ему стало плохо. Игрока унесли на носилках в подтрибунное помещение. Встреча была приостановлена, но затем продолжилась.

Позднее пресс‑служба «Сент‑Луиса» сообщила, что Холлоуэй находится в больнице в сознании и стабильном состоянии, ему предстоит детальное обследование. Главный тренер «Блюз» Дрю Баннистер после игры добавил, что получил от врачей хорошие новости.

Матч состоялся в ночь на 6 ноября. Победу со счетом 3:2 одержал «Сент-Луис».

Как сообщало ИА Регнум, 1 ноября российский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Василий Подколзин в ходе драки с защитником «Нэшвилл Предаторз» Жереми Лозоном разбил ему лоб и отправил в нокдаун. Эпизод произошёл в третьем периоде матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Подколзин сначала выдержал натиск соперника, а затем двумя ударами уложил его на лёд. Оба игрока получили по пять минут штрафа.

Нападающий хоккейного клуба СКА Евгений Кузнецов пропустит два месяца из-за полученной травмы. Как заявил в конце сентября главный тренер петербургского клуба Роман Ротенберг, после обследования выяснилось, что полученная игроком травма достаточно серьёзная.

Кузнецов получил травму в первом периоде матча против череповецкой «Северстали». В одном из эпизодов хоккеист потянулся за высоко летящей шайбой, затем он почувствовал боль и схватился за руку, после чего он покинул лёд.

18 сентября главный тренер уфимского клуба «Салават Юлаев» Виктор Козлов рассказал, что нападающий Глеб Кузьмин получил серьёзное повреждение в матче с «Авангардом.