Москва, 6 ноября, 2024, 11:55 — ИА Регнум. Наёмника из Армении, воевавшего на стороне ВСУ в Донбассе и Херсонской области, задержали в московском аэропорту Домодедово, сообщает 6 ноября пресс-служба Следственного комитета РФ.

СК России

Армянский гражданин Армен Балян с августа находился в розыске, его заочно обвинили в наёмничестве (ч. 1 и 3 ст. 359 УК РФ). По данным следствия, в ноябре 2022 года он прибыл на Украину через Молдавию и до декабря 2023 года участвовал в боях в составе подразделений территориальной обороны.

«В октябре 2024 года Балян задержан в аэропорту Домодедово при попытке проникновения на территорию Российской Федерации», — говорится в сообщении.

На допросе Балян признал вину, подтвердил, что был наёмником, и рассказал подробности службы. Он получил несколько ранений и контузий, в частности при попытке украинских формирований переправиться через Днепр в Херсонской области. Ранее его часть расформировали после того, как почти все бойцы были ранены или убиты в боях на территории ДНР.

Наёмника поместили под стражу. Следователи выясняют, с какой целью он прибыл на территорию России, добавили в СК.

Как сообщало ИА Регнум, ранее СК возбудил уголовное дело в отношении американца Роберта Вертмана, который участвует в боевых действиях в Курской области на стороне Украины. По данным следствия, после вторжения ВСУ в курское приграничье наёмник убивал мирных жителей для устрашения населения.

Наёмника ВСУ из Новой Зеландии Джордана О’Брайана также обвиняют в совершении преступлений в Курской области. Следствие установило, что О’Брайан был инструктором украинских подразделений и в настоящее время лично принимает участие в вооружённом конфликте.

Прокуратура Донецкой Народной Республики направила в суд уголовное дело в отношении 29-летнего наёмника из Латвии Улвиса Бекериса, который за участие в боях на стороне ВСУ получил вознаграждение, эквивалентное более чем 500 тыс. рублей.