Москва, 6 ноября, 2024, 11:45 — ИА Регнум. Верховный суд РФ признал законным приговор Игорю Гиркину (псевдоним Стрелков) по делу о публичных призывах к экстремизму, говорится в постановлении судебной инстанции.

РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Такое решение принято после рассмотрения кассационной жалобы адвокатов осужденного.

«Кассационную жалобу оставить без удовлетворения», — отметили члены судебной коллегии.

Заседание суда проходило 6 ноября в закрытом режиме. Журналистам позволили присутствовать на оглашении резолютивной части решения.

Как сообщало ИА Регнум, Гиркин был задержан в июле 2023 года. В январе 2024 года Московский городской суд приговорил его к четырём годам колонии общего режима в январе. В судебном решении говорилось, что Гиркин через Сеть призывал к экстремистской деятельности.

В конце мая Апелляционный суд утвердил приговор Гиркину. Защита называла приговор необоснованным и незаконным. Обвинение настаивало на том, что приговор нужно оставить без изменений.

В середине июля стало известно, что Гиркина этапировали в колонию ИК-5 в Кирово-Чепецке. В этом учреждении отбывают наказание бывшие сотрудники силовых структур.

С мая по август 2014 года Гиркин командовал Вооружёнными силами Донецкой Народной Республики. В мае 2014 года его назначили министром обороны ДНР. В августе того же года Гиркина отправили в отставку.