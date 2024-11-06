Москва, 6 ноября, 2024, 11:20 — ИА Регнум. США могут сократить помощь Украине после предполагаемой победы на выборах кандидата-республиканца Дональда Трампа, что выгодно для России. Об этом заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал 6 ноября в Telegram-канале.

Екатерина Штукина/РИА Новости Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев

По его словам, полезное для Москвы качество упрямого бизнесмена Трампа — смертельная нелюбовь к расходам «на разных прихлебателей и приживалок», бесполезных союзников, плохие благотворительные проекты и «прожорливые» международные организации.

«Токсичная бандеровская Украина в этом же ряду. Вопрос в том, сколько заставят дать Трампа на войну. Он упрямый, но система сильнее», — заявил Медведев.

Он предположил, что киевский режим негативно отреагирует на победу Трампа и по уши «зароется в белый порошок».

Как сообщало ИА Регнум, 3 ноября Медведев предрёк Трампу судьбу 35-го президента Джона Кеннеди в случае, если республиканец попытается урегулировать конфликт на Украине после победы на выборах. По словам зампреда Совбеза, конфликт Трампу не удастся остановить «ни за день, ни за три дня, ни за три месяца».

Выборы президента США состоялись 5 ноября, последними голосовали избиратели на Аляске. Идёт подсчёт голосов, ведущие американские СМИ начали публиковать первые результаты. Предполагается, что Трамп, кандидат от Республиканской партии, одержал верх над своей соперницей, демократом Камалой Харрис.

Согласно прогнозу Fox News, 277 из 538 выборщиков отдали голоса за Трампа, а 226 — за Харрис. Победителю достаточно набрать 270 голосов. Телеканал CNN информировал, что Трамп лидирует во всех семи штатах, исход голосования в которых может определить итоги выборов: Аризоне, Висконсине, Джорджии, Мичигане, Неваде, Пенсильвании и Северной Каролине.

Трамп в ходе выступления перед сторонниками в штате Флорида уже объявил себя 47-м президентом США и выразил уверенность, что набрал более 315 голосов выборщиков. Итог выборов он назвал политической победой, которой «страна ещё никогда не видела».