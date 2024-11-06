Вашингтон, 6 ноября, 2024, 11:17 — ИА Регнум. Ведущие американские СМИ начали публиковать результаты голосования по президентским выборам в США, лидирует кандидат в президенты от демократов Дональд Трамп.

Первая информация с избирательных участков появилась 6 ноября примерно в 02:00 часов ночи по московскому времени.

По некоторым оценкам, обработка бюллетеней может затянуться.

Как сообщало ИА Регнум, телеканал Fox News представил свой прогноз по выборам президента США. Журналисты предположили, что Трамп наберёт 277 голосов, что обеспечит себе победу.