Вашингтон, 6 ноября, 2024, 10:55 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп выразил мнение, что по итогам выборов главы Белого дома республиканцы, вероятно, смогут установить контроль над обеими палатами Конгресса Соединённых Штатов. Об этом он заявил 6 ноября в ходе выступления в поместье Мар-а-Лаго (штат Флорида).

Иван Шилов ИА Регнум

По словам политика, его партии удалось получить большинство в Сенате. Кроме того, Трамп полагает, что республиканцы будут дальше контролировать палату представителей.

Кандидат в президенты также предположил, что такой результат позволит Республиканской партии возглавить Конгресс.

Как сообщало ИА Регнум, ранее интернет-издание The Hill написало, что Трамп победил на выборах президента, набрав 270 голосов выборщиков, что является необходимым минимум для избрания главой государства. Такие результаты представила компания DDHQ, которая занимается анализом итогов голосования.

Сам Трамп уже объявил о своей победе и назвал себя 47-м президентом США. Он полагает, что, по итогам обработки бюллетеней, получит голоса более 315 выборщиков.

5 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для России не являются принципиальными результаты президентских выборов в США.