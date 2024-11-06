Вашингтон, 6 ноября, 2024, 10:34 — ИА Регнум. Американский миллиардер Илон Маск пообещал добиваться сокращения числа федеральных агентств в США, если он получит место в американской администрации после того, как кандидат в президенты Дональд Трамп одержит победу на выборах.

Evan Vucci/AP/TASS Основатель компании SpaceX Илон Маск

«Я был бы рад помочь улучшить эффективность государственного управления в США. У нас чрезмерное регулирование в стране, функции агентств часто дублируются. В стране постоянно создаются новые ведомства. Эта ноша серьёзно ложится на плечи людей», — сказал он в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Как передавало ИА Регнум, во время предвыборной гонки Илон Маск активно поддерживал Трампа. По словам предпринимателя, представители Демократической партии США готовы пойти на любую ложь ради победы на президентских выборах. Маск 1 ноября заявил, что власти США отомстят ему, если на предстоящих выборах Трамп проиграет.

По предварительным данным издания The Hill, Трамп набрал 270 голосов выборщиков. Такой итог обеспечивает ему победу. Его соперник, действующий вице-президент США Камала Харрис, заручилась поддержкой 213 выборщиков. Издание также отметило, что Трамп одержал победу в Пенсильвании, которая считается ключевым штатом на выборах.