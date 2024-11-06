Париж, 6 ноября, 2024, 10:23 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США Дональд Трамп одержал разгромную победу на выборах, это стало победой национального суверенитета над империей, заявил французский политик Флориан Филиппо в соцсети X.

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«Разгромная победа Трампа! И более того, он побеждает в сенате! Победа патриотизма над глобализмом. Победа свободы перед лицом цензуры. Победа мира против ястребов. Победа правды над коррупцией. Победа национального суверенитета над империей!» — указано в публикации.

Как передавало ИА Регнум, исход голосования в семи колеблющихся штатах, где ни у одной из партий нет явного перевеса, может определить итоги выборов. Это Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина. При этом, согласно предварительным данным, опубликованным телеканалом CNN, Трамп лидирует во всех спорных штатах.

Дональд Трамп набирает 277 голосов коллегии выборщиков и обеспечивает себе победу на выборах президента США, свидетельствует прогноз Fox News.

Ранее предполагалось, что Трамп победит в Техасе (40 голосов), Флориде (30), Огайо (17), Теннесси (11), Индиане (11), Миссури (10), Алабаме и Южной Каролине (по девять), Кентукки и Луизиане (по восемь), Оклахоме (семь), Миссисипи, Арканзасе и Канзасе (по шесть в каждом), Небраске (пять), Западной Вирджинии (четыре), Северной и Южной Дакоте, а также Вайоминге (по три).

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис, согласно прогнозу Fox News, заручилась поддержкой избирателей в штате Нью-Йорк (28 голосов выборщиков), Иллинойсе (19), Нью-Джерси (14), Массачусетсе (11), Мэриленде и Колорадо (по 10), Коннектикуте (семь), Род-Айленде (четыре), Вермонте, Делавэре и в столичном округе Колумбия (по три).