Вашингтон, 6 ноября, 2024, 10:13 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп якобы уже одержал победу на выборах, сообщило интернет-издание The Hill.

Evan Vucci/AP/TASS Дональд Трамп

Журналисты сослались на данные компании DDHQ, которая занимается анализом результатов голосования. Согласно указанной информации, политик набрал 270 голосов выборщиков. Такой итог обеспечивает ему победу.

Его соперник, действующий вице-президент США Камала Харрис заручилась поддержкой 213 выборщиков. The Hil также отметило, что Трамп одержал победу в Пенсильвании, которая считается ключевым штатом на выборах.

Как сообщало ИА Регнум, 6 ноября телеканал Fox News опубликовал свой прогноз, в соответствии с которым Трамп набирает 277 голосов выборщиков.

Телеканал CNN в свою очередь проинформировал, что Трамп лидирует во всех семи штатах, исход голосования в которых может определить итоги выборов. Речь идёт об Аризоне, Висконсине Джорджии, Мичигане, Неваде, Пенсильвании и Северной Каролине.

Сайт для прогнозов Polymarket написал, что вероятность победы Трампа в выборах президента США существенно возросла. По состоянию на 07:35 мск шансы на победу республиканца превышали 94%.

Сам Трамп отметил, что ожидает «большую победу» по итогам выборов. Вместе с тем он заявил о «массовом мошенничестве» в ходе голосования в колеблющемся штате Пенсильвания, но не стал раскрывать подробности.