Москва, 6 ноября, 2024, 09:54 — ИА Регнум. Деятельность Союза общественных объединений «Международная лига трезвости и здоровья» могут прекратить в России. Соответствующий иск Министерство юстиции РФ направило в Тушинский суд Москвы.

Кирилл Каллиников/РИА Новости

Как следует из картотеки на сайте суда, заявление поступило 18 ноября, 22 ноября его приняли к производству. Судьей назначен Роман Куличев. Также указано, что на 11 ноября по иску к «Международной лиге трезвости и здоровья» назначена беседа. После неё суд назначит дату рассмотрения по существу и вынесет решение.

Минюст просит прекратить деятельность лиги и исключить её из реестра некоммерческих организаций (НКО). Причиной подачи иска стало то, что организация несколько лет не сдавала отчётность о своей деятельности и не реагировала на «внесудебные меры», сообщил источник «РИА Новости».

Союз общественных объединений «Международная лига трезвости и здоровья» учредили в 1999 году. Его президентом числится Александр Бодров.

Как сообщало ИА Регнум, 5 ноября генпрокуратура признала нежелательной в РФ деятельность лихтенштейнской международной неправительственной организации (НПО) участников интеллектуальных игр Internationale Assoziation für Intellektuelle Spiele (IAIS). Установлено, что организация распространяет в Сети информацию, направленную на дискредитацию власти Российской Федерации, её внешней и внутренней политики, а также принимает участие в антироссийских пропагандистских кампаниях, которые инициируются из-за рубежа.

В августе Генпрокуратура России признала нежелательной на территории страны деятельность четырёх неправительственных организаций из Чехии и Германии, которые функционируют под единым руководством. Организации регулярно помогали подразделениям Вооружённых сил Украины закупать автомобили, беспилотники, одежду и другие товары, а также распространяли фейки о российских властях и армии.