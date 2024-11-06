Москва, 6 ноября, 2024, 09:29 — ИА Регнум. В России из-за высокого уровня подделок среди импортных брендов, превышающего 50%, планируют ужесточить контроль за оборотом автомасел и запчастей. С такой инициативой выступил комитет по регламенту Совета Федерации, 6 ноября сообщили «Известия».

Григорий Сысоев/РИА Новости

Этот вопрос обсуждался на круглом столе в комитете с участием представителей Росстандарта, Минэкономразвития, Федеральной антимонопольной службы (ФАС), Роспотребнадзора, Минпромторга, отраслевых ассоциаций и предпринимателей. По результатам слушаний в Минпромторг и правительство направили письма с предложением подключить автопродукцию и смазочные материалы к государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров (ГИС МТ).

Для контроля продаваемой продукции Совфед также предложил ввести обязательную маркировку на все виды технических жидкостей и деталей для автомобилей. Контрафактную продукцию хотят автоматически блокировать при продаже на кассах магазинов, в автомастерских и на маркетплейсах.

Эксперты и парламентарии уверены, что такие меры помогут обелить рынок автокомпонентов.

Как передавало ИА Регнум, генеральный директор аналитического агентства Gruzdev Analyze Александр Груздев в августе сообщил, что доля поддельных автозапчастей в России достигла максимума с 2007 года ― на контрафакт пожаловались почти 37% автосервисов.

По данным аналитиков, контрафакт чаще всего фиксируется в категориях масел и горюче-смазочных материалов. На них пожаловались 54% игроков рынка постпродажного обслуживания. Годом ранее этот показатель составлял 31%. О проблемах с фильтрами заявили 35% сервисов (годом ранее 15%). В антисписок также попали свечи зажигания (33%), детали подвески и рулевого управления (19%). В 2023 году по всем позициям контрафакта было в полтора-два раза меньше.

Эксперты назвали ситуацию тревожной. Аналитики считают, что её серьёзно усугубили ограничения поставок западных производителей и неконтролируемый параллельный импорт.