Курская область, 6 ноября, 2024, 08:31 — ИА Регнум. Девять тел украинских военнослужащих, на одном из которых была российская форма, обнаружены в районе села Любимовка в Кореневском районе Курской области, сообщили 6 ноября в российских силовых структурах.

Иван Шилов ИА Регнум

Российские военные нашли тела бойцов ВСУ, ликвидированных ранее в ходе боёв, во время продвижения в курском приграничье. Сослуживцы бросили своих погибших и не стали забирать тела, когда отступали.

«На одном из них была форма российская, а на ней — украинские шевроны», — сказал ТАСС представитель силовых структур.

Днём ранее силовики информировали, что ВСУ потеряли 15 бойцов при отражении атаки в Курской области.

Как сообщало ИА Регнум, ранее множество тел бойцов ВСУ обнаружили в урочище Ясиново Кореневского района. По словам российских силовиков, урочище «усеяно трупами украинских военных», которых бросило командование.