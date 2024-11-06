Москва, 6 ноября, 2024, 08:23 — ИА Регнум. Уже в 2025 году у россиян может появиться возможность оформлять налоговые вычеты на портале «Госуслуги». В настоящее время Минцифры РФ активно занимается проработкой этого вопроса, сообщили 6 ноября в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Планируется, что услуги будут доступны для граждан в следующем году», — уточнили «РИА Новости» в аппарате зампредседателя правительства.

Отмечается, что на портале завершают разработку услуг по получению социальных вычетов (образование, здоровье, спорт) и вычетов за недвижимость, в том числе за ипотеку.

Как сообщало ИА Регнум, 30 октября президент РФ Владимир Путин подписал закон, освобождающий от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с материальной выгоды в связи с экономией по процентам тех граждан, которые взяли жилищный кредит до 2025 года.

Также с 1 января 2026 года в России в силу вступит закон о возврате 7% из 13% уплаченного подоходного налога семьям, которые имеют двоих и более детей. Норму установили в рамках совершенствования налоговой системы России.

Через портал «Госуслуги» россияне могут получить справку о подтверждении статуса участника специальной военной операции в электронном виде. 1 октября Путин поручил обеспечить информирование через портал «Госуслуги» пенсионеров и семей с детьми о проведении внесудебного банкротства. Также Банк России и Минцифры работают над функцией уведомления граждан через «Госуслуги» об оформлении на них нового кредита.