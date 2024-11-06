Хельсинки, 6 ноября, 2024, 07:38 — ИА Регнум. Власти Финляндии допустили, что в рамках эксперимента, возможно, откроют контрольно-пропускной пункт (КПП) на границе с Россией в зимний период и не предупреждая заранее. Об этом 5 ноября сообщила газета Ilta-Sanomat.

Александр Демьянчук/ТАСС

Восточная граница Финляндии с Россией закрыта уже около года по инициативе финских властей, и открывать ее в ближайшее время не планируется. Но власти Финляндии допустили, что в случае изменения оценки ситуации по безопасности возможна переоценка положения на границе.

«Если оценка угрозы изменится и правительство решит провести эксперимент с открытием восточной границы, то, по данным источников, эксперимент будет проводиться зимой, а не весной. Однако восточная граница не будет открыта полностью, а будет открыт только один пограничный пункт», — уточняется в материале издания.

При этом власти Финляндии могут открыть КПП «неожиданно», не предупреждая заранее.

Ранее ИА Регнум сообщало, что два временных контрольно-пропускных пункта (КПП) на границе Финляндии с Россией 24 октября полностью прекратили работу. Речь идёт о погранпереходах, расположенных в Париккале и Лиекса-Инари. Движение в Инари было прекращено 1 ноября 2022 года, в Париккале ― с 19 апреля 2022 года.

В декабре 2023 года финские власти закрыли все пропускные пункты на границе с Россией. Они объяснили своё решение тем, что через РФ в Финляндию якобы проникают беженцы из стран Африки и Ближнего Востока. В июле 2024 года министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен заявила, что вопрос об открытии КПП на границе с РФ пока не актуален.

Посол России в Хельсинки Павел Кузнецов в феврале 2024 года заявил, что в Финляндии резко изменилась атмосфера дискуссии и растёт уровень русофобии.

Бывший посол Финляндии в России Антти Хелантеря считает, что отношения Хельсинки и Москвы в будущем придётся выстраивать заново, потому что былых отношений между странами в нынешних условиях больше не будет.