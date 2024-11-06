Российские бойцы продвигаются к южному пригороду Курахово в Донецкой Народной Республике (ДНР), оттесняя боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Речь идёт о расстоянии в 15 квадратных километров, сообщил 6 ноября «РИА Новости» председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. По словам общественного деятеля, под контроль российской армии за последние сутки перешёл плацдарм между сёлами Максимовка и Трудовое. Таким известием ознаменован новый, 986-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

ИА Регнум Продвижение российской армии в Донбассе

ВСУ начали отвод войск из Курахово в ДНР, отмечал 30 октября сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, возможность зайти в тыл группировки киевских боевиков появилась после взятия Селидова и Угледара. В дальнейшем это позволит российским войскам продвигаться дальше на запад — к Богатырю и Великой Новоселке.

Только за одни сутки, 5 ноября, группировка «Юг» отразила три контратаки ВСУ, враг потерял до 580 военных, информировало накануне Минобороны.

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