Киев, 6 ноября, 2024, 06:38 — ИА Регнум. Подразделение пограничной службы возле границы с Россией и Белоруссией посетила в ходе визита на Украину глава немецкого МИД Анналена Бербок. Об этом 5 ноября сообщило агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Анналена Бербок

Уточняется, что Бербок посетила подразделение украинской госпогранслужбы в Черниговской области, и находилась в нескольких десятках километров от границы РФ. Поясняется, что целью данного мероприятия было «ознакомление с ситуацией» на границе с Россией и Белоруссией.

«Здесь с украинской стороны министру снова поступила просьба поставить больше оружия», — отмечается в статье.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Бербок прибыла в Киев с необъявленным визитом и заверила украинскую сторону в поддержке со стороны Запада в зимний период. Она напомнила, что ФРГ расширила «зимний зонтик защиты» и дополнительно выделила 170 млн евро на энергетическую помощь Украине. О поездке Бербок не объявляли заранее из соображений безопасности, пояснила пресс-служба министра.