Штат Северная Каролина, США, 6 ноября, 2024, 04:44 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис лидирует на выборах в штате Северная Каролина. Соответствующий прогноз составил 5 ноября телеканал CNN.

ИА Регнум Харрис, Трамп

Утверждается, что в одном из ключевых колеблющихся штатов Харрис набрала 63,6% голосов, у республиканца Дональда Трампа — 36,4%.

Северная Каролина считается колеблющимся штатом, при этом с 2012 года голосует за республиканцев. Регион даст кандидату 15 из 270 необходимых для победы голосов выборщиков.

Как сообщало ИА Регнум, Трамп проиграл предварительный опрос на «пророческом» для политологов острове Гуам в Тихом океане. Эти результаты играют большую роль, поскольку на острове верно предсказывали победителя на всех президентских выборах, написала газета The New York Post.

Следить за результатами президентских выборов в США вместе с Дональдом Трампом намерен американский предприниматель Илон Маск. Бизнесмен поддержит политика в его резиденции во Флориде.

В США 5 ноября станет последним днём всеобщего голосования, когда воспользоваться избирательным правом смогут 160 млн граждан. Из них более 75 млн уже отдали свои голоса досрочно. Затем право голоса перейдёт к выборщикам от штатов.