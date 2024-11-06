Дмитров , Московская область, 6 ноября, 2024, 04:02 — ИА Регнум. Расследование уголовного дела в отношении троих арестованных за попытку устроить диверсию на территории одной из воинских частей в Московской области завершено. Двое братьев — Матвей и Тимофей Мельниковы, а также Юрий Михеев признали вину и раскаялись в содеянном, сообщил ТАСС адвокат одного из обвиняемых Игорь Поповский.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголовное дело

По словам правозащитника, двум братьям ужесточили обвинение, добавив ещё два особо тяжких состава преступления (государственную измену и участие в террористическом сообществе).

По версии следствия, братьев Мельниковых завербовали спецслужбы Украины. Злоумышленники готовили поджог автомобилей и другой военной техники на территории одной из воинских частей в Дмитровском районе Московской области. В переписке с куратором «Легиона «Свобода России» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) они получили от него «тестовое» задание поджечь российскую военную технику. Для видеофиксации диверсии один из братьев привлёк своего приятеля Михеева.

Адвокат уточнил, что обвиняемые и их защитники приступят к ознакомлению с материалами почти шеститомного дела. После этого дело направят для рассмотрения по существу во 2-й Западный окружной военный суд.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года на территории Подмосковья задержали двух молодых людей, проникших на территорию одной из воинских частей и собиравших информацию о военной технике. Они собирали сведения о технике, которую планировали впоследствии уничтожить путём поджога. Для диверсии они выбрали передвижные вышки комплексов С-300. Чуть позже в Смоленске задержали третьего подозреваемого.