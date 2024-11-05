Вашингтон, 6 ноября, 2024, 02:48 — ИА Регнум. Мужчину, от которого шёл явственный запах топлива и при котором были сигнальный пистолет и горелка, задержали сотрудники полиции Капитолия в Вашингтоне. Об этом 5 ноября сообщила полиция в соцсети Х.

(сс) The White House Капитолий

Уточняется, что мужчину задержали в Центре посетителей Капитолия США.

«Наши сотрудники задержали мужчину, который остановился во время проверки в Центре посетителей Капитолия США. От мужчины пахло топливом, у него была горелка и сигнальная ракета», — отмечается в сообщении полиции Капитолия.

Как рассказал CBS News глава полиции Капитолия Томас Мангер, у задержанного в рюкзаке обнаружены две бутылки, предположительно, с бензином, а также «небольшое» количество бумаг. Мужчина пояснил, что хотел передать бумаги Конгрессу.

По мнению Мангера, действия мужчины связаны не с выборами президента США, а с израильско-палестинским конфликтом и событиями в секторе Газа.

В полиции указали, что Центр посетителей Капитолия в связи с расследованием инцидента временно закрыт для посещений.

Ранее ИА Регнум сообщало, что мужчину, угрожавшего устроить массовую стрельбу при победе на проходящих в США выборах президента кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, задержали в Кантоне (штат Мичиган) сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР).

Мужчине пока не предъявили обвинения. У правоохранителей имеются несколько ранее выданных ордеров на его арест по обвинению в преследованиях и домогательстве.

В США 5 ноября станет последним днём всеобщего голосования, когда проголосовать смогут все 160 млн избирателей. Из них более 75 млн уже отдали свои голоса досрочно. Затем право голоса перейдёт к выборщикам от штатов.