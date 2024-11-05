Алушта, Крым, 6 ноября, 2024, 02:46 — ИА Регнум. В Крыму из-за аварии без электричества остались свыше 6 тыс. человек. Об этом 5 ноября сообщил первый заместитель министра топлива и энергетики республики Владимир Воронкин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Без света

В Telegram-канале он пояснил, что в связи с технологическим нарушением в сетях ГУП РК «Крымэнерго» произошло отключение энергоснабжения в населённых пунктах городского округа Алушта.

Без света остались 6172 человека. Аварийные бригады приступили к восстановительным работам, уточнил Воронкин.

Как сообщало ИА Регнум, в августе жители курортного города Алушта и двух сёл на южном берегу Крыма остались без электроснабжения в связи с аварийным отключением.

Более 53 тыс. человек в Керчи и близлежащих сёлах 30 июля оставались без света из-за технологического нарушения на высоковольтной подстанции. В этот же день специалисты «Крымэнерго» оперативно восстановили энергоснабжение.

Город Алушта 19 июля оказался полностью обесточен из-за аварии на линии электропередачи. Как уточнил глава Крыма Сергей Аксёнов, авария на двух трансформаторных подстанциях произошла в связи с повышенной нагрузкой, без света остались около 49 тысяч жителей.