Тель-Авив, Израиль, 6 ноября, 2024, 01:04 — ИА Регнум. Главными целями войны новый министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал разгром ХАМАС, возвращение всех заложников, удерживаемых движением, а также разгром шиитского движения «Хезболла» в Ливане. Соответствующее заявление глава израильского военного ведомства сделал 5 ноября в соцсети Х.

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль

«Мы будем работать вместе, чтобы прийти к победе над врагом и достичь целей войны: вернуть всех заложников — главная цель, уничтожение ХАМАС в секторе Газа, разгром «Хезболлы» в Ливане, сдерживание агрессии Ирана и безопасное возвращение жителей севера и юга в свои дома», — написал Исраэль Кац.

Ранее ИА Регнум сообщало, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил об увольнении министра обороны Йоава Галанта по причине утраты доверия между ними и невозможности продолжать военную кампанию в прежнем ключе из-за возникших разногласий.

На его пост премьер-министр назначил главу МИД еврейского государства Исраэля Каца. Пост последнего предложено занять министру без портфеля Гидеону Саару.

Из-за отставки главы минобороны Израиля Галанта в Тель-Авиве начались протесты, люди перекрыли движение автотранспорта по ключевому шоссе «Аялон» в центре Тель-Авива в обоих направлениях.