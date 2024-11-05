Москва, 6 ноября, 2024, 00:43 — ИА Регнум. Законопроект Министерства юстиции России об усилении наказания за пропаганду нацизма и экстремизма одобрили в правительственной комиссии. Об этом сообщил источник ТАСС.

digital.gov.ru Правительство РФ

Проектом предлагается ввести изменения в статью 20.3 КоАП РФ «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами».

В виде нового наказания для граждан за изготовление, сбыт в целях пропаганды либо приобретение в целях сбыта или пропаганды запрещённых атрибутики и символики предусмотрены обязательные работы на срок до 100 часов с конфискацией предмета административного правонарушения.

В настоящее время за пропаганду нацистской атрибутики и символики экстремистских организаций нарушителям грозят штрафы для граждан в размере от 1 тыс. до 2 тыс. рублей с конфискацией предмета административного правонарушения либо административным арестом на срок до 15 суток с конфискацией, для должностных лиц — от 1 тыс. до 4 тыс. рублей с конфискацией предмета административного правонарушения, для юрлиц — от 10 тыс. до 50 тыс. рублей также с конфискацией.

По данным судебного департамента при Верховном суде России, в 2023 году число лиц, подвергнутых наказанию по статье 20.3 КоАП, по сравнению с 2019 годом увеличилось почти в два раза (с 2388 до 5163). При этом доля фактически взысканных и уплаченных добровольно сумм административных штрафов сократилась с 42% в 2019 году до 37% в 2023 году.

Введение наказания в виде обязательных работ позволит повысить эффективность противодействия соответствующим правонарушениям, указано в пояснительной записке к документу.

Как сообщало ИА Регнум, 19 декабря 2023 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма, это решение одобрили представители большинства государств. Документ призывал страны уничтожить все формы расовой дискриминации, в том числе на законодательном уровне, если того потребуют обстоятельства. В поддержку резолюции высказались 118 стран, в том числе Израиль, Китай, Бразилия, Белоруссия, Индия, КНДР, Египет. В числе 49 противников оказались США, Канада, Япония, Британия, Чехия, Польша, Украина, Германия. Ещё 14 стран воздержались от голосования, в их числе Швейцария, Турция, Южная Корея.

Комментируя итоги голосования в Генассамблее ООН, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что речь идёт об архиважной теме для современного мира. По словам представителя Кремля, неонацисты где-то пытаются поднимать голову, а где-то преклоняют голову перед старыми нацистами, поэтому принятие таких деклараций чрезвычайно важно.