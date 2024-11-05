Вашингтон, 6 ноября, 2024, 00:29 — ИА Регнум. Поступившие угрозы минирования избирательных участков в США не заслуживают доверия. Все они якобы поступают с российских доменов электронной почты, заявили 5 ноября без предъявления каких-либо доказательств в Федеральном бюро расследований (ФБР).

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы в США

«Известно об угрозах взрыва на избирательных участках в нескольких штатах, многие из которых, по-видимому, исходят из российских доменов электронной почты», — объявили в ФБР.

При этом в ведомстве ни одну из угроз не признали достоверной.

Как сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что обвинения о якобы вмешательстве в выборы президента США неоднократно поступали в адрес российской стороны. По его словам, подобные обвинения являются чушью.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова 27 октября заявила, что фактическим вмешательством в американские выборы извне является поддержка кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис британской Лейбористской партией. В связи с этим она заметила, что США обвиняют другие страны во вмешательстве в свои выборы едва ли не чаще, чем исполняют национальный гимн.

В США 5 ноября станет последним днём всенародного голосования, когда проголосовать смогут все 160 млн избирателей. Из них более 70 млн уже отдали свои голоса досрочно. Затем право голоса перейдёт к выборщикам от штатов.