Москва, 5 ноября, 2024, 21:12 — ИА Регнум. Власти США вновь завели старую шарманку о якобы имеющем место вмешательстве России в выборы, заявила 5 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Global Look Press/IMAGO/dts Nachrichtenagentur

Эти утверждения Вашингтона не соответствуют действительности, заявила Захарова журналистам на полях 21-го заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Сейчас весь мир замер не в ожидании, а на самом деле от ужаса от тех электоральных процессов, которые разворачиваются в США. Они постоянно заводят свою шарманку, что в их выборы кто-то вмешивается. Американские спецслужбы уже опять обвинили Россию и другие страны, что они распространяют ложь об американских выборах и внутри американского общества якобы тоже распространяют ложь», — отметила официальный представитель МИД РФ.

Кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Камала Харрис так активно обвиняют друг друга во лжи, что другим странам тут уже «делать нечего», иронически добавила Захарова.

Как передавало ИА Регнум, ранее официальный представитель МИД отметила, что президентские выборы в США проходят на фоне кризиса демократии и раскола общества, и пожелала американскому народу преодолеть этот этап.

Избирательные участки на президентских выборах в США открылись уже во всех штатах страны. 1 ноября СМИ сообщили, что число граждан, досрочно проголосовавших на выборах президента США, превысило 70 млн. Одной из проголосовавших досрочно стала Харрис.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что итоги президентских выборов в США не принципиальны для России. Президент Владимир Путин отмечал, что Россия будет поддерживать Харрис. Глава МИД Сергей Лавров пояснил, что эти слова главы государства были шуткой.