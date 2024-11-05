Пекин, 5 ноября, 2024, 21:00 — ИА Регнум. В Китае учёные разработали новый тип микроволнового оружия, которое напоминает луч «Звезды смерти» из фильмов «Звездные войны», сообщает 5 ноября издание South China Morning Post(SCMP).

Иван Шилов ИА REGNUM

«Система вооружения, которая завершила экспериментальные испытания на предмет потенциального использования в военных целях, состоит из нескольких устройств. Они излучают микроволны, которые могут сливаться в мощный энергетический луч, чтобы атаковать цель»,— сказано в публикации.

Журналисты добавили, что принцип работы оружия похож на «Звезду смерти» из «Звездных войн». В знаменитой серии фильмов боевая космическая станция была способна уничтожать целые планеты, объединяя восемь лазерных потоков в один мощный луч.

Издание отмечает, что китайские специалисты с помощью оптических волокон для сверхбыстрой синхронизации устройств построили семь микроволновых излучателей. Таким образом, выпускаемые волны из разных излучателей соединяются в один луч, достигая цели одновременно.

По итогам экспериментов выяснилось, что данное устройство может эффективно подавлять сигналы американского GPS и прочих спутников.

Ранее ИА Регнум передавало, что учёные из Китая предложили построить магнитную пусковую установку на Луне, через которую в будущем можно будет доставлять на Землю ресурсы, добытые на поверхности спутника Земли.