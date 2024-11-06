Солнечногорск, Московская область, 6 ноября, 2024, 08:30 — ИА Регнум. Директор детского сада «Космо» в поселке Голубое Солнечногорского района Московской области, прославившегося на всю Россию после видео, на котором няня волочет двоих малышей по асфальту, собирается открыть новую группу. Об этом ИА Регнум рассказал сам руководитель и владелец частного дошкольного учреждения Хаям Яхяев.

Кадр из скандального видео

«В этом году много детей и будет больше. Новый ЖК построили, еще строят, уже есть небольшая очередь в записях на следующий год. Открываем новую группу», — рассказал Яхяев.

По его словам, сейчас в садике воспитывается 116 детей — 4 группы по 25 малышей и еще 16 в яслях. У учреждения имеется лицензия, сад получает от государства субсидии — по 9 тысяч рублей на каждого ребенка, снятого с очереди в государственные садики. Стоимость пребывания ребенка в саду — 23,5 тысячи в месяц.

О скандальном случае с няней, запечатленном на видео, Яхяев, по его словам, готов говорить откровенно, но его позицию почему-то никто не пожелал слушать.

«Да, подтверждаю, инцидент случился. Стажер, которая первый день вышла, так себя показала, и да, воспитатели, опытные педагоги — виноваты. Стажер уволена сразу, остальным выговор и санкции», — говорит директор.

По данным ИА Регнум, уволенная 18-летняя Дилдора Кузаева по закону вообще не могла быть принята на работу. И не только в детсад, а в России в целом. У нее гражданство Узбекистана, а патента на работу нет и никогда не было. 18 лет ей исполнилось лишь в последний день минувшего лета.

Яхяев уверяет: об отсутствии патента на трудовую деятельность у кандидатки на должность няни он не знал. Говорит, что в день выхода на работу, 28 октября, Кузаева принесла часть документов — паспорт, регистрацию и медкнижку, а остальное должна была донести позже.

«Но не успела. Я ее уволил. Уже потом я узнал, что трудовой патент она еще ждала на оформлении», — говорит директор.

Кадры, на которых 18-летняя Дилдора Кузаева волочет двоих детей по асфальту к крыльцу детского сада, облетели Сеть 29 октября. Пользователей возмутило не только то, как няня обращается с малышами, но и то, что другие дети в этот момент остались одни на проезжей части.

Яхяев уверяет, что на полной записи видно больше деталей, дескать, рядом были и другие взрослые сопровождающие, двое воспитателей.

«Она (няня) должна была помочь, взять двоих детей и вернуться в группу. Один по дороге теряет ботинок, второй убегает, она бежит за ним. Кошмар, что натворила», — говорит директор.

Что касается нарушений при переходе проезжей части, то тут, по словам директора, опять лишь случайное совпадение.

«Да, это двор, и переход внутри двора, воспитатель стояла около входа в детский сад, оба воспитателя допустили вопиющие ошибки. В тот день был утренник, вышли на прогулку после него и не взяли с собой флажки и веревку. Я СК предъявил видео, где подтверждается, что обычно через переход все организованно идут — с веревкой и флажками», — добавил Яхяев.

Сейчас инцидентом продолжают заниматься компетентные органы. На время проверок детсад «Космо», по словам директора, закрываться не собирается.

«Мы же лицензированное дошкольное заведение, у нас недавно появились госсубсидии. И у нас все в этом смысле хорошо: своя качественная кухня, 1113 квадратных метров оборудованной площади садика, педагоги-воспитатели, логопед… По пожарной безопасности и прочее — у нас все серьезно и профессионально», — говорит Яхяев.

Что касается последнего, то здесь директор говорит как профессионал. По данным ИА Регнум, до того как возглавить детское дошкольное учреждение, он сам много лет проработал в МЧС. И, собственно, продолжает работать спасателем — сутки через четверо.

«В детских садах (подобные инциденты. — Прим. ред.) бывают, мы не застрахованы от таких вещей. Это не системная проблема сада. Но текучка младшего персонала — общее больное место. Бывает, через три дня сами уходят, не хотят в яслях попы мыть», — говорит в свою защиту директор.

Поселок Голубое Солнечногорского района Московской области до 2024 года имел статус деревни. При этом уже в 2021 году его население официально превышало 8 тысяч человек. К сегодняшнему дню, по словам самих жителей, эта цифра приближается к 30 тысячам. По сути, Голубое — уже давно город, на сравнительно небольшой площади за короткое время выросло несколько кварталов современных многоподъездных и многоэтажных ЖК, кои в народе больше принято называть «человейниками». Для сравнения: в административном центре Солнечногорске, к которому относится Голубое, официально проживает 47,5 тысячи человек.

При этом дефицит детских школьных и дошкольных учреждений обладатели сравнительно недорогой недвижимости ощутили на себе в полной мере. По словам местных жителей, в ближайшей от места ЧП округе муниципальных детских садов нет. Точнее, застройщик сад построил, но учреждение так и не было принято на госбаланс, а без эксплуатации и ухода садик быстро оброс плесенью и грибком.

Сад «Космо» изначально должен был стать одним из учреждений целой сети. Однако затем владельцы решили, что не потянут еще один объект, и Яхяев выкупил его. На первом этаже соседнего ЖК есть еще один садик, но проблемы не решит и он. К тому же жильцы многоэтажек недовольны соседством с садиком — из-за постоянного гама днем, невозможности припарковаться и т.п.

Пока же директор детского сада, в котором не имевшая патента на работу в России 18-летняя гражданка Узбекистана таскала детей по асфальту, обдумывает возможность обращения в суд — чтобы наказать журналистов, которые, по его словам, все переврали.