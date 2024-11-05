Москва, 5 ноября, 2024, 19:55 — ИА Регнум. Российские банки стали чаще предлагать клиентам комбинированные вклады со ставками выше 25%, но доступны такие вклады не всем клиентам и лишь на небольшие сроки, передаёт 5 ноября «Российская газета» со ссылкой на опрошенных экспертов.

РИА Новости/Алексей Сухоруков

Подобные предложения есть, в частности, у «Сбербанка», ВТБ и «Газпромбанка», сказано в материале.

Клиенты настроены на размещение средств на коротких вкладах, а не на долгосрочное вложение, и «комбо-вклады» появляются для стимулирования программы, заявила изданию доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.

«В первую очередь такой продукт стали предлагать банки, у которых есть партнёрские отношения с негосударственными пенсионными фондами, которые получили право управлять деньгами участников программы долгосрочных сбережений», — сказала Валишвили.

Как передавало ИА Регнум, 31 октября финансовые организации РФ сообщили о повышении ставок по вкладам до 21–23% годовых после увеличения Банком России ключевой ставки до 21%.

Центробанк повысил ключевую ставку 25 октября. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина не исключила нового повышения ставки до конца года. Она подчеркнула, что решение будет принято на основании данных об экономической ситуации.

При растущей ключевой ставке средства лучше держать на разных вкладах, отмечал экономический эксперт Игорь Балынин. Диверсификация средств и вкладов по срокам обеспечит вкладчиков «возможностями для манёвра» в случае, если ставка будет снижаться, пояснил он.