Москва, 5 ноября, 2024, 19:28 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 5 ноября провёл встречу с главой управления по работе с регионами фонда «Защитники Отечества» Марией Костюк и предложил ей занять пост врио главы Еврейской автономной области (ЕАО).

Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС Встреча Президента РФ Путина и Марии Костюк

С предложением президента РФ Костюк согласилась.

«Я сделаю всё возможное, хочется добавить, что и невозможное для того, чтобы быть достойной памяти своего сына, который верно служил Отечеству», — обратилась Мария Костюк к Владимиру Путину.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3927534" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Встреча с Марией Костюк

Встречу с Костюк российский лидер провёл в Кремле. Ранее Владимир Путин встретился с прежним руководителем ЕАО Ростиславом Гольдштейном и предложил ему пост врио главы Республики Коми.

Мария Костюк родилась в посёлке Смидович в ЕАО. На протяжении 20 лет занимала различные должности в органах власти Еврейской автономной области. Мать Героя России старшего лейтенанта Андрея Ковтуна, который погиб при выполнении воинского долга в зоне СВО.

В 2023 году Мария Костюк возглавила управление по работе с регионами Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества». В 2024 году заняла пост заместителя директора Высшей школы государственного управления Президентской академии. В этой роли Костюк руководила программой «Время героев».

Как передавало ИА Регнум, Владимир Путин 4 ноября назначил участника программы «Время героев», экс-мэра Краснодара, ветерана СВО Евгения Первышова врио губернатора Тамбовской области.

2 октября 10 участников программы «Время героев» получили новые назначения и ответственные должности.Артём Жога, который был председателем Народного совета ДНР, назначен полпредом президента РФ в Уральском федеральном округе, а Герой России Артур Орлов — руководителем «Движения первых».

Кроме того, назначения получили Герои России Игорь Юргин,Роман Кулаков и Владимир Сайбель. Сенатором РФ сталАлексей Кондратьев, спикером городской думы Нижнего Новгорода — Евгений Чинцов, первым заместителем главы Ставрополя —Заур Гурциев. Комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай возглавил Алексей Суразов, а научно-производственный центр беспилотных авиационных систем «Самара» — Константин Яшин.