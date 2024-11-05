Москва, 5 ноября, 2024, 19:19 — ИА Регнум. Певица Дарья Зотеева, известная как Instasamka, подтвердила, что находилась в своей квартире на Тверском бульваре в момент возгорания. Она сообщила об этом в своём Telegram-канале.

Валентин Егоршин/ТАСС

«Да, подтверждаю информацию в СМИ, действительно это случилось. Был пожар. Я благодарна Богу, что вышла оттуда живая. Олега (мужа) рядом не было, когда это началось и продолжалось какое-то время. Я видела пламя в своей квартире, это так странно, когда ещё утром всё было нормально, а сейчас перед глазами горит мебель, вещи, привычное тебе место, где ты живешь. Это очень страшно», — написала певица.

Артистка выразила благодарность службе пожарной безопасности за оперативное реагирование на её вызов. По словам Зотеевой, благодаря усилиям пожарных удалось спасти личные вещи, костюмы и альбомы.

4 ноября МЧС РФ сообщило о пожаре, который произошёл на чердаке жилого дома на Тверском бульваре в Москве на площади 80 кв. м, из здания эвакуировались 14 человек. Спасатели оперативно ликвидировали пожар. Пострадавших нет.

Как передавало ИА Регнум, 27 октября на Ленинском проспекте в Москве загорелась кровля жилого девятиэтажного дома. Площадь возгорания достигла 300 кв. м. Пожару присвоили повышенный ранг сложности. Из дома эвакуировали жильцов. Сведения о пострадавших не поступали.

17 октября возник пожар в гостинице «Метрополь» в Театральном проезде Москвы. Эвакуировали всех посетителей отеля и расположенного внутри здания ресторана. К тушению привлекали 22 специалиста. Огонь ликвидировали на площади 0,5 кв. м.