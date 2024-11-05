Москва, 5 ноября, 2024, 19:03 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин предложил главе Еврейской автономной республики Ростиславу Гольдштейну занять пост врио главы Республики Коми.

РИА Новости/Владимир Федоренко

Глава государства 5 ноября провёл рабочую встречу с Гольдштейном.

«Хотел поблагодарить Вас за работу на Дальнем Востоке и предложить переехать на работу в Республику Коми, где, как я знаю, Вы работали начиная с 90-го года ещё водителем, доросли постепенно до члена Государственного совета Республики, затем стали депутатом Государственной думы», — сказал Путин.

Гольдштейн ответил, что принимает предложение президента «с гордостью и честью».

Ростислав Гольдштейн родился в 1969 году в Калининской (Тверской) области. Он занимал должности депутата Госдумы (2007–2015 гг.), сенатора от Еврейской АО (2015–2019 гг.). Пост главы этого региона он занял в 2020 году.

СМИ ранее сообщали, что новым руководителем ЕАО станет, вероятно, начальник управления по работе с регионами фонда «Защитники Отечества» Мария Костюк.

Руководитель Республики Коми Владимир Уйба ранее 5 ноября сообщил, что уходит в отставку и что Путин предложил ему новую должность на федеральном уровне.

Как передавало ИА Регнум, 4 ноября Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Тамбовской области Евгения Первышова, участника программы «Время героев», экс-мэра Краснодара, ветерана специальной военной операции. Экс-глава региона Максим Егоров сообщил, что займётся выполнением задач на федеральном уровне.

В тот же день глава государства назначил врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, генерального директора Объединённой авиастроительной корпорации. Выборы в Тамбовской и Ростовской областях пройдут в Единый день голосования в сентябре.