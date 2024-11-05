Киев, 5 ноября, 2024, 19:04 — ИА Регнум. На Украине необходимо объявить обязательную мобилизацию женщин, заявила украинская военнослужащая 92-й отдельной штурмовой бригады Елена Закревская.

Global look Press/Vincenzo Circosta/Keystone Press Agency

«Очевидно, уже давно нужно объявить обязательную мобилизацию женщин. Конечно, это не закроет вопрос пополнения полностью, но без этого уже также никак», — сказала она в беседе с украинским изданием «Общественное».

По словам военнослужащей, на данный момент в стране не хватает новобранцев даже на восполнение потерь на украинском фронте.

2 ноября основатель украинского Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская призвала принять решение о массовой обязательной мобилизации женщин на Украине. Она также отметила, что необходимо беречь мужчин, поэтому придётся либо мобилизовать женщин, либо сдаться.

Ранее ИА Регнум сообщало, что председатель совета резервистов Сухопутных войск Украины Иван Тимочко предложил готовить украинских женщин к военной службе. При этом он пояснил, что военную подготовку для женщин следует ввести не для призыва их на фронт, а с целью консолидации общества.

В декабре 2023 года депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая призвала всех волонтёров, в том числе и женщин, идти добровольцами на фронт. В июне 2024 года замминистра обороны Украины Наталия Калмыкова информировала, что в рядах ВСУ служат более 67 тыс. женщин, в том числе 19 тыс. гражданских сотрудниц.