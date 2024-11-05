Москва, 5 ноября, 2024, 19:25 — ИА Регнум. Как государство развивает спорт в России и на международном уровне, почему каждому нужно уделять внимание физической культуре, рассказал министр спорта РФ Михаил Дегтярёв школьникам и студентам-участникам марафона российского общества «Знание».

Сергей Булкин/ТАСС

«Спорт для нас — это безусловный государственный приоритет, важнейшая составляющая национальных целей развития, так сказал Президент Владимир Владимирович Путин, и поручил нам до 2030 года довести число активно занимающихся спортом и физкультурой до 70%. На сентябрь этого года уже 60% граждан России активно занимаются спортом, и это не только секции, это и утренние пробежки, и зарядка, главное делать это системно», — подчеркнул Михаил Дегтярев.

Министр спорта обратил внимание молодёжи на приоритеты развития детско-юношеского спорта в стране и подчеркнул, что главная задача — это самое широкое вовлечение в спорт подрастающих поколений с акцентом на дошкольников, детей с особенностями физического развития и находящихся в трудной жизненной ситуации. Также стоит задача повысить доступность занятий спортом за счет увеличения количества бесплатных секций.

«Для популяризации спорта в детско-юношеской среде мы придумали соревнования, назвали их «Победа», они пройдут в следующем году по всей стране, в каждом населенном пункте, все смогут принять участие — поселковый, региональный, окружной и всероссийский уровень. Посвящены, конечно, 80-летию Победы в Великой Отечественной войне», — рассказал он.

Однозначно будут активно развиваться экстремальные виды спорта, уверен министр. И, конечно, будет развиваться фиджитал-спорт. Формат, который объединяет киберспорт и классические виды, — это перспективное направление. Ведь киберспорт-это уже неотъемлемое явление нашего времени, объяснил Михаил Дегтярев.

Министр спорта также рассказал, как ведётся разработка новой комплексной государственной программы развития культуры и спорта по поручению президента России. Из федерального бюджета на спорт направляется около 60-62 млрд рублей. Регионы тратят на спорт ещё примерно 60 млрд государственных средств.

«Частные корпорации, бизнес, госкорпорации выделяют на это направление примерно 400 млрд рублей. Новая комплексная программа поможет Министерству спорта РФ тщательно контролировать, куда идут средства, и направлять их именно на те цели, которые поставил президент России»,— подчеркнул Дегтярёв.

Министр спорта рассказал о развитии международного сотрудничества в сфере спорта. Он напомнил, что в феврале этого года в Казани успешно прошли «Игры будущего» — новое фиджитал-движение, родившееся в России, получило широкую поддержку, в состязаниях приняли участие почти 2000 спортсменов из 116 стран. Летом также в Казани состоялись «Игры БРИКС» — 82 страны было представлено, собралось 5,5 тысячи атлетов. Соревнования «Дети Азии» прошли в Якутске в августе, участвовали 24 страны, включая Россию. Среди ближайших двусторонних международных состязаний — Зимние Российско-китайские молодежные игры 2024 года, а затем летние Российско-китайские игры в 2026 году. Также в планах много других спортивных событий.

Министр напомнил, что следующие «Игры Будущего», которые подарила миру Россия, пройдут в 2025 году в Объединенных Арабских Эмиратах, и пригласил молодых спортсменов принять участие в региональных отборочных турах.

Встреча Михаила Дегтярева с молодежью состоялась во второй день марафона Знание. Первые, который проходит с 4 по 6 ноября. Впервые в истории Российского общества «Знание» просветительское событие охватило все федеральные округа страны. В День народного единства марафон поддержали Архангельск, Луганск, Нижний Новгород, Пятигорск, Сочи, Томск, Ханты-Мансийск и Якутск. Прямая трансляция с площадки в Москве доступна в эфире Знание. ТВ на сайте Общества «Знание».

Первый федеральный просветительский марафон Знание. Первые был организован в мае 2021 года и стал символом перезагрузки Общества «Знание». За четыре года состоялось семь марафонов, в них уже приняли участие свыше 80 тысяч молодых людей, более 700 спикеров, а трансляции набрали почти 900 млн просмотров.