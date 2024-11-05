Москва, 5 ноября, 2024, 18:38 — ИА Регнум. Русских писателей уважают не за то, что они критиковали свою Родину ради выгоды, а за то, что они желали сделать её лучше и защитить своё Отечество даже с оружием в руках, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по поддержке русского языка и языков народов России.

Алексей Никольский/POOL/ТАСС

«Почему мы уважаем их и любим? Потому что эти люди не думали о том, чтобы заработать что-то и где-то на критике своего Отечества, критически оценивали всё, что происходит в своей стране, для того, чтобы сделать родину лучше, но и в то же время были готовы бороться за неё, если потребуется, и с оружием в руках, так, как это делал Михаил Юрьевич Лермонтов», — сказал российский лидер.

Путин уточнил, что в истории русской литературы было много гениальных авторов, но в то же время они были «колкими» и «ершистыми».

Как передавало ИА Регнум, на заседании Путин также поддержал идею провести в России год известного русского поэта Сергея Есенина. Такую инициативу выдвинул российский актёр Сергей Безруков.

Путин ранее подчеркнул, что залог будущего России — в преемственности её развития, чтобы у молодого поколения были надёжные жизненные ориентиры.

Глава государства отметил важность того, чтобы молодёжь училась на лучших образцах отечественной и мировой культуры, литературы, науки и образования, а также знала историю собственной страны и помнила имена настоящих героев и созидателей.