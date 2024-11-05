Москва, 5 ноября, 2024, 18:34 — ИА Регнум. Украинский гражданин Богдан Цыганенко (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), которого в РФ обвиняют в причастности к убийству журналистки Дарьи Дугиной, является военнослужащим ВСУ. Об этом свидетельствуют документы государственных органов Украины.

РИА Новости/Григорий Сысоев

В соответствии с документами, 1 июня 2024 года Цыганенко находился при исполнении обязанностей военной службы в одном из подразделений украинской армии. Государственные органы Украины также подтверждали его статус военнослужащего ВСУ 14 августа.

Как сообщало ИА Регнум, в середине сентября стало известно, что гражданка Украины Наталья Вовк (внесёна в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), которую обвинили в убийстве Дарьи Дугиной, проходила службу в рядах Вооружённых сил Украины. В материалах расследования говорится, что у обвиняемой есть «необходимый уровень военной подготовки и конспирации». Российские власти заочно арестовали Вовк и объявили её в международный розыск.

Убийство Дарьи Дугиной было совершено 20 августа 2022 года в Подмосковье. Автомобиль, в котором ехала журналистка, был взорван. В правоохранительных органах выяснили, что организацией нападения занимались украинские спецслужбы.

По данным следствия, поддельными документами и автомобильными номерами Наталью Вовк обеспечил Цыганенко, который прибыл в Россию через Эстонию. Он также помог ей собрать взрывное устройство.