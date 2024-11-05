Париж, 5 ноября, 2024, 18:15 — ИА Регнум. Французская компания производства шин Michelin объявила, что собирается закрыть два автомобильных завода в Шоле и Ванне в 2025 году, пишет 5 ноября газета La Tribune со ссылкой на заявление исполнительного вице-президента компании Пьер-Луи Дюбурдо.

Global Look Press/Panoramic/Keystone Press Agency

Соответствующее решение в компании объяснили ухудшением конкурентоспособности в Европе.

«Оба завода серьёзно пострадали от структурной трансформации рынков легковых и легкогрузовых шин и шин для грузовых автомобилей, а также от ухудшения конкурентоспособности в Европе, в частности, из-за инфляции и роста цен на энергоносители», — заявили представители компании.

В материале газеты сказано, что на данный момент на заводе в Шоле работают 955 человек. Данное предприятие занимается выпуском шин для грузовых автомобилей. На втором предприятии числятся 299 сотрудников, оно производит компоненты покрышек для грузовиков и легковых авто.

Закрытие заводов представитель компании назвал неизбежным, поскольку растёт спрос потребителей на более доступные покрышки, которые импортируют из стран Азии. При этом промышленные площадки будут работать до 11 ноября. Этот период выделен для обсуждения с работниками предприятий условий их сокращения.

Как передавало ИА Регнум, в марте 2022 года Michelin объявила о прекращении производства шин в России. Производитель шин также заявил о прекращении экспорта продукции в РФ. В комментарии компании было сказано, что она намерена продолжить адаптировать свои решения в соответствии «с развитием политико-экономической ситуации».