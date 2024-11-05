Москва, 5 ноября, 2024, 17:54 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею провести в России год известного русского поэта Сергея Есенина. Об этом глава государства заявил 5 ноября в ходе Совета по поддержке русского языка и других языков народов РФ.

Арина Антонова/ТАСС

Такую инициативу выдвинул российский актёр Сергей Безруков.

«Ну а предложение по поводу года Есенина, это очень хорошее предложение. Обязательно попрошу правительство и администрацию проработать и поддержать», — сказал Путин.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2019 года Сергей Безруков выражал обеспокоенность судьбой народного музея Есенина в Воронеже. Актёр записал обращение к властям города с просьбой сохранить музей «для будущих поколений». При этом в мэрии города слухи о закрытии учреждения опровергли.

В октябре 2022 года Московский государственный музей Есенина представил объемную скульптуру поэта в дополненной реальности. Её открыли на территории «Есенин-центра» в переулке Чернышевского в честь 127-й годовщины со дня рождения поэта.