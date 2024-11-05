Москва, 5 ноября, 2024, 18:01 — ИА Регнум. Таганский районный суд Москвы оштрафовал американскую компанию Apple на 3,6 млн рублей за неудаление запрещённой в РФ информации. Об этом сообщают корреспонденты из зала суда.

TASS /SOPA Images via ZUMA Press

«Суд постановил признать компанию Apple Distribution International виновной в правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ), и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 3 млн 600 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, Apple в январе оплатила штраф в размере почти 1,2 млрд рублей за нарушение антимонопольного законодательства России. Компанию оштрафовали за запрет разработчикам приложений для её гаджетов предлагать клиентам внутри приложения оплачивать покупки в обход App Store.

Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, председатель правления Регионального общественного центра интернет-технологий Антон Горелкин в беседе с ИА Регнум заявил, что согласие Apple оплатить штраф свидетельствует о фиктивном заявлении компании об уходе из России, а в реальности она продолжает работать в стране, так как это выгодно. Депутат добавил, что остальным иностранным корпорациям нужно также понять, что в России придётся соблюдать законы.