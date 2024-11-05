Москва, 5 ноября, 2024, 19:22 — ИА Регнум. Главная угроза из того, что пропало такое значительного количество радиоактивных источников в том, что они могут быть использованы Украиной или террористическими структурами для совершения актов ядерного терроризма путём создания так называемой «грязной бомбы». Об этом в беседе с ИА Регнум заявил военный аналитик, директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко.

Иван Шилов ИА Регнум

Как передавало ИА Регнум начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что на Украине был утрачен контроль над 68 источниками ионизирующего излучения. Согласно отчёту украинского Совета национальной безопасности и обороны, это классифицируется как радиационная авария. Он уточнил, что источники находились в Институте метрологии в Липцах в Харьковской области.

«С точки зрения конструирования грязного ядерного боеприпаса, цель которого совершить акта ядерного терроризма путем радиоактивного заражения местности либо источника пресной воды, такого количества будет достаточно. То есть в случае размещения источников с радиоактивными веществами рядом с зарядом обычного взрывчатого вещества, а далее их доставка и подрыв, в результате произойдет радиоактивное загрязнение местности, либо источников питьевой воды, либо территорий в городе, в населенных пунктах, либо в метрополитене», — подчеркнул военный аналитик.

Пропажу радиационных источников на Украине должны расследовать в международной комиссии под эгидой Международного агентства по атомной энергетике (МАГТЭ). Сейчас факты пропажи обнародованы, внимание мировой общественности к данному вопросу привлечено, добавил Коротченко.

«Очевидно, Россия рассчитывает, что в аппарате МАГАТЭ этот вопрос будет поднят, а также соответствующее обращение с требованием проведения расследования и допуска специалистов на Украину в составе международной комиссии, — подытожил военный аналитик.

С Коротченко согласен и эксперт Бюро военно-политического анализа Николай Костикин, он заявил ИА Регнум, что «грязная бомба» это именно террористическое оружие и критического военного урона нанести не сможет. Однако территория на которой произойдет выброс будет выведена из пользования на время дезактивации. Радиоактивный след смертельно опасен, тем не менее со временем он вымывается.

«Киев давно занимается ядерным шантажом. Их цель спровоцировать РФ на применение ядерного оружия. Здесь стоит привести цитату генерального секретаря ЦК КПСС ИосифаСталина, который на ядерный шантаж не поддался. «Атомные бомбы предназначены для устрашения слабонервных, но они не могут решать судьбы войны, так как для этого совершенно недостаточно атомных бомб», — подчеркнул военный политолог.

Факт пропажи радиоактивных источников России и в целом всему миру скорее выгоден, так как при таком хозяйствовании ни один вменяемый политик не даст Украине оружейные ядерные технологии. В ядерном клубе и так тесно, вполне можно обойтись без такого безответственного участника, добавил Костикин.

Игорь Кириллов заявил, что Киев располагает возможностями по созданию «грязной бомбы» и способен её применить в ходе конфликта с Россией. Он отметил, что сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) обучают тому, как изготовить и подорвать «грязную бомбу» в месте массового скопления людей, — на это указывают методические материалы спецслужбы. В частности, моделируется ситуация с кражей источников ионизирующего излучения и изготовления взрывного устройства, уточнил генерал.