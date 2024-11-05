Абакан, 5 ноября, 2024, 17:31 — ИА Регнум. 37-летний хоккеист Артём Торточаков умер после драки возле развлекательного заведения в Абакане (Республика Хакасия). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГСУ СК по краю и Хакасии.

VK/ХК «Металлург» Абаза

«3 ноября 2024 года в следственные органы ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия поступило сообщение о том, что в медицинском учреждении города Абакана скончался 37-летний житель Абакана, поступивший с травмами в области головы. Возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего жителя Абакана по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что погибший являлся хоккеистом клуба «Металлург» (Абаза).

«В мире хакасского хоккея наступил день траура. Артём был не просто игроком, он был душой нашего клуба», — говорится на странице клуба во «ВКонтакте».

По версии следствия, Торточаков и подозреваемый вступили в словесную перепалку около одного из развлекательных заведений в Абакане. 25-летний мужчина несколько раз ударил спортсмена в голову, после чего 37-летний мужчина с черепно-мозговой травмой был доставлен в больницу, где умер вечером 3 ноября. Подозреваемый сейчас задержан.

Как передавало ИА Регнум, 14 октября блогера Михаила Литвина арестовали на 13 суток после того, как он устроил драку и ударил болельщика во время футбольного матча медийной лиги. По словам Литвина, правильные мысли и решения приходят лишь после содеянного, но если бы он вновь оказался в подобной ситуации, то поступил бы по-другому.