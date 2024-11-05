Москва, 5 ноября, 2024, 17:02 — ИА Регнум. В шахматный клуб на ВДНХ в Москве поступили дизайнерские шахматы из переработанной упаковки. Серо-синие доски и фигуры изготовлены из гранул, полученных в результате переработки многослойной упаковки. Цвета фигур соответствуют маркировке мусорных контейнеров во дворах Москвы: синий используется для вторсырья, серый — для смешанных отходов. Форма фигур напоминает архитектуру башни «Эволюция» делового центра «Москва-Сити».

Пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы В Москве создали экошахматы из вторсырья

Как сообщили в департаменте жилищно-коммунального хозяйства Москвы, до конца года планируется передать такие же наборы в парки и клубы российской столицы. Цель проекта — показать москвичам, какие красивые и полезные вещи можно производить из переработанных материалов, и напомнить о важности домашней сортировки отходов.

Экошахматы создали при участии комплекса городского хозяйства Москвы и регионального оператора по обращению с отходами АО «Экотехпром». Внешний вид игрового поля и фигур разработали учащиеся Британской высшей школы дизайна. Задача по созданию шахмат стала учебным брифом для студентов программы «Промышленный дизайн».

Напомним, программа раздельного накопления отходов реализуется в Москве с 2020 года.