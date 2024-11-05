Москва, 5 ноября, 2024, 17:05 — ИА Регнум. Политика Советского Союза, в рамках которой власть насильно заставляла изучать украинский язык на территории Донбасса, была агрессивной, заявил президент России Владимир Путин в ходе совета по поддержке русского языка и других языков народов России.

Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

«Я хотел бы напомнить, что после образования Советского Союза коммунистическая партия начала проводить политику так называемой коренизации, когда в Донецкой и Луганской агломерациях насильно, прямо вот насильно заставляли изучать украинский язык людей, которые на украинском никогда не говорили и считали своим родным языком русский язык», — сказал российский лидер.

Путин уточнил, что украинский язык и культура имеют свою прелесть и красоту, но агрессивно навязывать их неправильно.

Как передавало ИА Регнум, 22 августа Путин подписал указ об образовании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ. Этим документом он упразднил Совет по русскому языку. Возглавлявшая прежнюю структуру советник президента Елена Ямпольская стала председателем нового совета.

В задачи нового органа вошли подготовка предложений по вопросам основных направлений поддержки русского языка и языков народов России, продвижение и укрепление позиций русского языка в мире, а также обеспечение прав граждан РФ на использование этих языков.

На данном мероприятии российский президент также призвал перестроить работу просветительских центров России за рубежом. По его мнению, её необходимо сделать более системной и качественной. Помимо этого, Путин предложил учредить для преподавателей русского языка, которые работают за рубежом, специальную стипендию имени профессора Людмилы Вербицкой.