Москва, 5 ноября, 2024, 16:13 — ИА Регнум. Более 3 тыс. человек стали участниками тематического фестиваля «1612», который прошёл в Москве 4 ноября в честь Дня народного единства, онлайн-трансляцию мероприятия смотрели более 350 тыс. зрителей.

Алена Бжахова/ТАСС

Организаторы фестиваля создали на площадке VK Play Арены атмосферу Руси позднего Средневековья. Одним из главных событий мероприятия стала презентация новой версии исторической приключенческой action/RPG-игры «Смута», которая была создана при поддержке Института развития интернета.

По словам исполняющего директора Российского военно-исторического общества Виталия Мартынюка, компьютерные технологии открывают для человека невероятные возможности.

«Но одновременно с этим в Сети могут распространяться исторические фейки. Призываю быть максимально критичным при использовании любой информации и при работе с ней», — сказал он.

Также на площадке тематического фестиваля прошли мастер-классы, образовательная лекция о периоде Смутного времени России и панельная дискуссия по теме «Игры как социально значимый элемент культурного кода».

Кроме того, в программу мероприятия вошли тематическая гастрономическая ярмарка с популярными в ту историческую эпоху блюдами, а также мастер-классы по традиционным ремеслам. Для гостей фестиваля выступили музыкальные группы «Дереза» и RADIO TAPOK.

Создателем игры «Смута» является глава студии Cyberia Nova Алексей Копцев. За основу проекта, посвящённого Смутному времени в России, был взят роман Михаила Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году».

Ранее ИА Регнум сообщало, что игра «Смута» вышла 4 апреля 2024 года. Обозреватель Марк Драницын отмечал, что, несмотря на ряд недоработок, у игры потрясающий визуал. Технология фотограмметрии, переноса реального изображения в 3D-среду, с точностью передала атмосферу древних городов и густых зелёных лесов, отметил он.