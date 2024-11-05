Фестиваль «1612» собрал в Москве более 3 тыс. человек
Фестиваль ко Дню народного единства «1612» собрал в Москве более 3 тыс. человек
Москва, 5 ноября, 2024, 16:13 — ИА Регнум. Более 3 тыс. человек стали участниками тематического фестиваля «1612», который прошёл в Москве 4 ноября в честь Дня народного единства, онлайн-трансляцию мероприятия смотрели более 350 тыс. зрителей.
Организаторы фестиваля создали на площадке VK Play Арены атмосферу Руси позднего Средневековья. Одним из главных событий мероприятия стала презентация новой версии исторической приключенческой action/RPG-игры «Смута», которая была создана при поддержке Института развития интернета.
По словам исполняющего директора Российского военно-исторического общества Виталия Мартынюка, компьютерные технологии открывают для человека невероятные возможности.
«Но одновременно с этим в Сети могут распространяться исторические фейки. Призываю быть максимально критичным при использовании любой информации и при работе с ней», — сказал он.
Также на площадке тематического фестиваля прошли мастер-классы, образовательная лекция о периоде Смутного времени России и панельная дискуссия по теме «Игры как социально значимый элемент культурного кода».
Кроме того, в программу мероприятия вошли тематическая гастрономическая ярмарка с популярными в ту историческую эпоху блюдами, а также мастер-классы по традиционным ремеслам. Для гостей фестиваля выступили музыкальные группы «Дереза» и RADIO TAPOK.
Создателем игры «Смута» является глава студии Cyberia Nova Алексей Копцев. За основу проекта, посвящённого Смутному времени в России, был взят роман Михаила Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году».
Ранее ИА Регнум сообщало, что игра «Смута» вышла 4 апреля 2024 года. Обозреватель Марк Драницын отмечал, что, несмотря на ряд недоработок, у игры потрясающий визуал. Технология фотограмметрии, переноса реального изображения в 3D-среду, с точностью передала атмосферу древних городов и густых зелёных лесов, отметил он.