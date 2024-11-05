Якутск, 5 ноября, 2024, 15:57 — ИА Регнум. Компания «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» (входит в нефтегазодобывающий блок «Роснефти») добыла 35-миллионную тонну нефти с начала разработки Среднеботуобинского нефтегазоконденсатного месторождения в Республике Саха (Якутия). Достигнуть такого показателя удалось за счет досрочного ввода в эксплуатацию ряда ключевых объектов месторождения и инновационных технологий.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» получила 35-миллионную тонну нефти

Значительная часть запасов Среднеботуобинского нефтегазоконденсатного месторождения относится к зонам с обширной газовой шапкой и тонкой нефтяной оторочкой. Геологические условия этого месторождения требуют создания и применения инновационных технологий добычи нефти. «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» — единственное в России предприятие, в чьих проектных решениях заложены технологии поддержания пластового давления многозабойных скважин в подгазовой зоне.

Специалисты предприятия внедрили технологию заводнения подгазовой зоны, что позволяет увеличить объём извлекаемой нефти и ограничить движение газа к добывающим скважинам, что сохраняет его запасы.

Еще одна уникальная технология, которая применяется на этом месторождении, — бурение скважины с азотированием бурового раствора на водной основе. Такой метод бурения позволяет постоянно контролировать давление в скважине и сокращать время строительства многоствольного горизонтального участка.

Другой эффективный проект в бурении связан с заменой роторных управляемых систем на винтовой забойный двигатель и осциллятор. За счёт применения такого типа двигателей увеличивается механическая скорость бурения, а с помощью осцилляторов стало возможным бурение горизонтов длиной до одного километра. Эти решения сократят срок строительства скважин в горизонтальном участке в 2,7 раза. Экономический эффект от внедрения инновации оценивается в 800 миллионов рублей.

Общая площадь лицензионных участков Среднеботуобинского месторождения составляет более 62 тыс. кв. км. Эксплуатационный фонд превышает 400 скважин, протяженность трубопроводов — 520 км, воздушных линий электропередачи — 500 км, автодорог — 260 км.