Берлин, 5 ноября, 2024, 15:57 — ИА Регнум. Власти города Зуль в Германии готовят официальный отказ от побратимства с украинским населённым пунктом Подольск, сообщил 5 ноября портал MDR со ссылкой на представителя администрации Зуля.

A. Savin

С просьбой о побратимстве к мэру города Андре Кнаппу обратились ранее власти Подольска, сказано в сообщении. На минувшей неделе, 28 октября — 3 ноября, депутаты городского совета Зуля отклонили этот запрос, отметив, что его утверждение могло бы поставить под угрозу партнёрство с российской Калугой.

Кнапп раскритиковал решение депутатов, назвав его «странным», но администрация Зуля тем не менее выполнит постановление городского совета, документ находится в стадии подготовки, сказано также в материале.

Как передавало ИА Регнум, осенью 2023 года руководство Ялты побывало в Стамбуле, где договорилось заключить соглашение о побратимстве с одним из районов Стамбула — Бейликдюзю, население которого составляет около 450 тыс. человек. Турция тем самым фактически признала нынешний статус Крыма в составе РФ, отметил сенатор от Крыма Сергей Цеков.

В марте 2023 года власти Сочи подтвердили приостановку побратимства с Баден-Баденом. Решение было принято по инициативе немецкой стороны. Договор о побратимстве действовал с 2013 года, после его приостановки все совместные проекты были прекращены.