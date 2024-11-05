Москва, 5 ноября, 2024, 16:00 — ИА Регнум. Киевский режим, включивший генсека ООН Антониу Гутерриша в список «Миротворец», таким образом оказывает на него политическое давление, что является нарушением Устава ООН, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Global Look Press/Alexander Kazakov/Sputnik Via Антониу Гутерриш

«Насколько нам известно, впоследствии генсекретаря ООН всё же исключили из базы данных украинского сайта «Миротворец». Однако факт остается фактом: Киев, демонстрируя присущее ему открытое неуважение к Уставу ООН, продолжает давить на Антониу Гутерриша, чтобы заставить его и весь секретариат ООН окончательно занять сторону Украины и её западных спонсоров», — сказал он.

Лавров уточнил, что такие действия являются прямым нарушением учредительного документа организации, а именно пункта 2 статьи 100 Устава ООН, который запрещает какому-либо государству-члену пытаться оказать влияние на генсекретаря или других представителей ООН.

Министр добавил, что подобное поведение киевского режима вызывает ещё большее недоумение, учитывая, что Гутерриш выступает на стороне Запада.

Как передавало ИА Регнум, 23 октября Гутерриш прилетел в Казань для участия в саммите БРИКС. Отмечалось, что российский президент Владимир Путин и Антониу Гутерриш на переговорах в Казани обсудят работу ООН, ближневосточный кризис и ситуацию вокруг Украины.

Вскоре после этого киевские террористы внесли Гутерриша в список «Миротворец», который по сути является списком на уничтожение. Англосаксы выкормили очередную террористическую ячейку, прокомментировала эту ситуацию представитель МИД РФ Мария Захарова. Она уточнила, что сайт террористов находится именно на западных серверах, а в итоге под удар попал западный протеже португальского происхождения и «свято преданный заветам НАТО».