Москва, 5 ноября, 2024, 15:54 — ИА Регнум. «Газпромбанк Премиум» получил награду в номинации «Лучшее предложение нефинансовых привилегий для премиальных клиентов» премии Frank Premium Banking Award 2024. Эксперты отметили широту предложений для клиентов и вклад банка в развитие премиальных программ на рынке.

Владимир Песня/РИА Новости

Премиальным клиентам предлагаются две уникальные программы на выбор — «Спорт» или «Путешествия». Каждый месяц клиент может менять программу. Кроме того, сервис предоставляет возможность получить другие преимущества, в том числе повышенный кешбэк, бесплатную мобильную связь от оператора «ГПБ Мобайл» и многое другое.

«В этом году мы перезапустили наш премиальный сервис, предложив нашим клиентам еще более привлекательные условия по банковским и нефинансовым продуктам, по которым мы видим высокий спрос», — отметил начальник департамента развития премиального бизнеса Газпромбанка Александр Демирчян.

Он добавил, что всё больше и больше клиентов выбирают «Газпромбанк Премиум»: за четыре года с начала развития премиальное направление выросло в клиентской базе почти в 20 раз.

«Планируем и дальше предлагать только самое лучшее и совершенствовать наш премиальный бизнес», — подчеркнул Демирчян.