Москва, 5 ноября, 2024, 15:41 — ИА Регнум. Кузьминский суд Москвы отклонил иск жителя столицы, который хотел отсудить у «Русского лото» 566 тыс. рублей, передаёт 5 ноября «РИА Новости».

Иван Шилов ИА REGNUM

Истец купил 12 лотерейных билетов, обратился в АО «Государственные спортивные лотереи» с заявлением о выдаче сумм выигрышей, получил отказ и подал в суд иск о защите прав потребителей, сказано в сообщении.

Представитель ответчика в ходе судебного заседания заявил, что два билета ответчика не были выигрышными, а сумма выигрыша по остальным составила 1610 рублей. Истец не обратился за выигрышем к операторам лотереи или распространителям лотерейных билетов, сказал представитель ответчика.

В свою очередь, судья, отклоняя иск, пояснил, что конкурсы, игры, пари и азартные игры не регулируются нормами законодательства о защите прав потребителей. Истец оспорил решение, новое слушание состоится в Мосгорсуде, дата пока не назначена, сказано также в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре пресс-служба «Столото» сообщила, что жителю Смоленска, который выиграл 140 млн рублей в лотерею, победу предсказал приснившийся кот. Во сне животное испачкало всю квартиру, а «в простонародье» считается, что такой сон — к финансовому успеху, рассказал победитель.

В июле инженер-авиаконструктор на пенсии из Москвы выиграл в лотерее «Спортлото «4 из 20» почти 170 млн рублей. Своим выигрышем он решил поделиться с родными, а себе купить новую машину, рассказали организаторы лотереи.